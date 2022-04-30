В Москве ограничили движение в связи с мотопробегом

30 апреля в Москве ограничили движение машин из-за проведения мотопробега в честь открытия сезона. Со вчерашнего вечера и до 15:00 часов дня перекрыты участки улицы Маши Порываевой и проспекта Академика Сахарова.

С 11:50 перекрытия будут введены в Оружейном переулке, на улицах Фадеева, Чаянова, 1-й Тверской-Ямской, Маршала Шапошникова, Авиаконструктора Микояна. Ограничат движения также на Садовом кольце, Ленинградском проспекте и его дублере, Ходынском бульваре и в местном проезде. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.