Байкеры в Москве готовятся открыть сезон парадом мотоциклов

В центре Москвы сотни байкеров готовятся открыть сезон парадом мотоциклов. Рев моторов будет стоять до самого вечера на Ходынском поле.

Начнется шумное мероприятие на проспекте Академика Сахарова. О маршруте проезда колонны – в сюжете телеканала Москва 24.