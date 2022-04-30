Компенсационные автобусы запущены на время закрытия станций Люблинско-Дмитровской линии

С 30 апреля закрыта часть станций Люблинско-Дмитровской линии от станции "Дубровка" до станции "Волжская". Ограничения введны на 10 дней.

Какими компенсационными маршрутами могут воспользоваться пассажиры и какие ограничения действуют для водителей? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.