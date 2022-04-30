В Москве пройдет заключительный день мотофестиваля

На севере Москвы второй день подряд будет стоять громкий рев моторов. Под этот шум пройдет заключительный день "Мотофестиваля".

В 12 часов дня начнется парад мотоциклов. Маршрут экстремалов пролегает от проспекта Академика Сахарова и следует по Садовому кольцу, Тверской и Ленинградскому проспекту. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.