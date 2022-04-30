Парковки в столице будут бесплатными в майские праздники

В столице в майские праздники парковки будут бесплатными. Припарковаться без оплаты на улицах можно будет с 1 по 3, а также 9 и 10 мая.

Уточняется, что 8 мая припарковать автомобиль можно будет по тарифам воскресенья: бесплатно будет везде, кроме улиц с повышенными тарифами.

Также платными останутся парковки со шлагбаумом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.