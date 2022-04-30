График движения аэроэкспрессов в Шереметьево изменился по 3 мая

Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево с 30 апреля по 3 мая ходят по измененному маршруту. Так, составы, курсирующие на участке Одинцово – Белорусский вокзал, в аэропорт не поедут.

Аэроэкспрессы отправляются в Шереметьево с Белорусского вокзала с остановками на Савеловской и Окружной. Изменения произошли из-за плановых работ на железной дороге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

