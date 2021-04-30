Дополнительные "Ласточки" и "Сапсаны" запустят между Москвой и Петербургом в праздники

Телеканал запустил новую рубрику "Май холидейз". В ней собирают всю информацию о том, как провести длинные майские праздники.

Между Москвой и Санкт-Петербургом пустят дополнительные "Сапсаны" и "Ласточки". Продажа билетов открыта на 1, 2 и 5–7 мая.

Туристов в Иванове все праздники будут принимать только с отрицательным тестом на коронавирус. Экспресс-анализ можно будет сдать прямо на вокзале. Без теста и сертификата о вакцинации придется провести 14 дней карантина.

Кроме того, те, кто собирается в Подмосковье, могут в субботу посетить в усадьбе "Гребнево" обзорную экскурсию. Билет стоит 250 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.