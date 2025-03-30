30 марта, 22:15Транспорт
Мошенники начали расклеивать на самокатах фейковые QR-коды для кражи персональных данных
Пользователи начали замечать двойные QR-коды на арендных самокатах. Как поясняют эксперты, их расклеивают мошенники с дальнейшей целью завладеть персональными и банковскими данными людей.
Поддельные коды отличаются размером. Чаще всего они больше, чем те, которые устанавливают операторы кикшеринга. Чтобы наверняка использовать безопасный код настоятельно рекомендуется сканировать его через приложение аренды, а не камеру смартфона.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.