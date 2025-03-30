Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта, 22:15

Транспорт

Мошенники начали расклеивать на самокатах фейковые QR-коды для кражи персональных данных

Мошенники начали расклеивать на самокатах фейковые QR-коды для кражи персональных данных

Мошенники начали клеить поддельные QR-коды на самокаты

БКЛ разгрузила радиальные линии метро и позволила москвичам строить новые маршруты

Пригородные поезда стали чаще ходить из Москвы и обратно

Москвичи совершают около 1,5 млн поездок на БКЛ в день

Мошенники стали клеить вторые QR-коды на СИМ

В Москве прошли молитвы в честь праздника Ураза-байрам

Ряд улиц перекрыты в Москве из-за празднования Ураза-байрама

Часть московских дорог перекроют из-за празднования Ураза-байрама

Росавиация подключилась к расследованию инцидента с легкомоторным самолетом под Вологдой

Пользователи начали замечать двойные QR-коды на арендных самокатах. Как поясняют эксперты, их расклеивают мошенники с дальнейшей целью завладеть персональными и банковскими данными людей.

Поддельные коды отличаются размером. Чаще всего они больше, чем те, которые устанавливают операторы кикшеринга. Чтобы наверняка использовать безопасный код настоятельно рекомендуется сканировать его через приложение аренды, а не камеру смартфона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортбезопасностьвидеоАнгелина ЖуковаДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика