30 января, 23:15Транспорт
На Преображенской площади установили остановки с приподнятыми платформами
На Преображенской площади появились две новые трамвайные остановки с приподнятыми платформами. Высота совпадает с уровнем пола вагона, что делает посадку и высадку удобнее, безопаснее и быстрее.
Для выхода из трамвая достаточно сделать один шаг на одном уровне. За прошлый год появилось 27 таких платформ. Ими пользуются пассажиры около двух десятков маршрутов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.