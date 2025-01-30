На Преображенской площади установили остановки с приподнятыми платформами

На Преображенской площади появились две новые трамвайные остановки с приподнятыми платформами. Высота совпадает с уровнем пола вагона, что делает посадку и высадку удобнее, безопаснее и быстрее.

Для выхода из трамвая достаточно сделать один шаг на одном уровне. За прошлый год появилось 27 таких платформ. Ими пользуются пассажиры около двух десятков маршрутов.

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