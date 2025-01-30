30 января, 15:15Транспорт
Старовойт доложил Путину о ходе строительства ВСМ Москва – Петербург
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург идет по графику. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.
ВСМ станет первой в России скоростной магистралью, которая соединит две столицы. Длина дороги составит 679 километров, а время в пути сократится до 2 часов 15 минут. По словам министра, проект сложный, но строители укладываются в сроки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.