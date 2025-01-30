Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 января

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 января

"Мой район. Новости": в ЮВАО запустили электробусы от станции МЦК Новохохловская

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 30 января

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Новости регионов: аэропорт построят возле курорта "Архыз" в Карачаево-Черкессии

В феврале изменится график движения поездов МЦД и автобусов

В столичном метро запустили тематический поезд к китайскому Новому году

Пассажиры прерванного рейса Дубай – Москва добрались до пункта назначения

В России дроны стали фиксировать нарушителей ПДД

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем 30 января локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на ТТК в районе улиц Беговой и Сущевский Вал, на внешней стороне МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгороддорогивидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика