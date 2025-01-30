В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 января

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем 30 января локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на ТТК в районе улиц Беговой и Сущевский Вал, на внешней стороне МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.