30 января, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 января
Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.
Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.
Днем 30 января локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на ТТК в районе улиц Беговой и Сущевский Вал, на внешней стороне МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.
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