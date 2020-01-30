Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Москве запустили новый тематический поезд в рамках годов культуры России и Китая в 2024–2025 годах. Состав оформлен в красном цвете и украшен символами наступившего китайского Нового года. Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии.

"Второй год подряд мы добавляем фестиваль "Китайский Новый год" в приложение "Московский транспорт". Мы разместили афишу для каждой его точки и добавили возможность построить маршрут до выбранной площадки – это позволит жителям и гостям столицы спланировать свое время. По задаче Сергея Собянина мы создаем больше удобных и полезных функций в наших мобильных приложениях для комфорта пользователей", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 1 февраля скорректируют экспресс-маршрут е151 в Новых Ватутинках, чтобы охватить больше жилых домов. Изменятся места посадки на автобусы и электробусы у станции МЦД Ухтомская, появится больше остановок у метро и соцобъектов.