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30 января, 18:15

Транспорт

Движение в районе станции метро "Проспект Мира" восстановлено

Движение в районе станции метро "Проспект Мира" восстановлено

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Движение в районе станции метро "Проспект Мира" восстановлено после пожара. Возгорание произошло в административном здании, находившемся на реконструкции, рядом с Музеем пожарной охраны.

По данным МЧС, огонь охватил 10 квадратных метров. Во время тушения пожарные спасли двух человек, которые находились на крыше. К данной минуте пожар полностью ликвидирован, никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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