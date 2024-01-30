Движение в районе станции метро "Проспект Мира" восстановлено после пожара. Возгорание произошло в административном здании, находившемся на реконструкции, рядом с Музеем пожарной охраны.

По данным МЧС, огонь охватил 10 квадратных метров. Во время тушения пожарные спасли двух человек, которые находились на крыше. К данной минуте пожар полностью ликвидирован, никто не пострадал.

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