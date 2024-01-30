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30 января, 14:45

Транспорт

Москвичи указали на проблемы с обслуживанием китайских автомобилей по гарантии

Москвичи указали на проблемы с обслуживанием китайских автомобилей по гарантии

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Сотни водителей указали на то, что китайские автомобили, привезенные в Москву по параллельному импорту, не получается отремонтировать по гарантии.

По словам члена правления Союза автосервисов Ильи Плисова, по параллельному импорту в Россию привозят машины с нерусифицированными блоками управления. Когда они попадают к дилеру, то оборудование центра оказывается не в состоянии распознать коды ошибок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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