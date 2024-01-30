Москвичи указали на проблемы с обслуживанием китайских автомобилей по гарантии

Сотни водителей указали на то, что китайские автомобили, привезенные в Москву по параллельному импорту, не получается отремонтировать по гарантии.

По словам члена правления Союза автосервисов Ильи Плисова, по параллельному импорту в Россию привозят машины с нерусифицированными блоками управления. Когда они попадают к дилеру, то оборудование центра оказывается не в состоянии распознать коды ошибок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.