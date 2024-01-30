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Новости

30 января, 07:30

Транспорт

Акция "Добрый маршрут" стартовала в Москве

Акция "Добрый маршрут" стартовала в Москве

Собянин: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

График движения поездов на МЦД-1 изменится с 31 января по 15 февраля

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Число зарядных станций для электромобилей увеличится Москве

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Две эстакады открыли рядом с ТЦ "Мега Теплый Стан"

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 января

Акцию "Добрый маршрут" запустили в Москве. До 29 февраля в городе будет курсировать специальный автобус "Мои документы". На нем есть QR-код, перейдя по которому можно прочитать добрые истории сотрудников центров госуслуг. Среди них – примеры отзывчивого отношения к посетителям.

Как отметила заммэра столицы Анастасия Ракова, такая акция еще раз напомнит о важности взаимопомощи и поддержки и поможет зарядиться положительными эмоциями. Автобус курсирует по маршруту м9 от Рижского вокзала до станции МЦК ЗИЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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