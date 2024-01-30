График движения поездов на МЦД-1 изменится с 31 января по 15 февраля

С 31 января на МЦД-1 вводят новый график. По скорректированному расписанию будут ходить поезда Савеловского и Белорусского направлений. Как пояснили в Дептрансе Москвы, все из-за строительства станции Петровско-Разумовская.

Изменения будут действовать по будням с 22:00 до 05:30 по 15 февраля. В этот период увеличат интервалы между поездами, у некоторых составов отменят часть остановок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.