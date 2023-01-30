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17:15

Политика

Новости часа: более 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Новости часа: более 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Новости часа: несколько сел в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе

Новости часа: российские войска заняли новые рубежи в районе Угледара

Три дополнительных современных состава вышли на Казанское направление МЖД

Жителям столицы рассказали о бесплатной пересадке с МЦД на метро и МЦК

Новости часа: сотрудники более 20 тыс IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку

Новости часа: программу льготных дальневосточных авиаперелетов продлили еще на три года

Собянин рассказал о строительстве станции Очаково МЦД-4

Тестирование системы быстрых платежей началось на турникетах столичного метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы. Отмены и задержки связывают с непогодой – метель надвигается на столицу. Текущие изменения рейсов можно изучить в онлайн-расписании.

Новому послу США в РФ указали на контрпродуктивность курса Вашингтона. Об этом сообщили в МИД РФ.

Минобороны РФ удалось остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине. Об этом рассказал начальник войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Игорь Кириллов.

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