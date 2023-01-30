Новости часа: более 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы. Отмены и задержки связывают с непогодой – метель надвигается на столицу. Текущие изменения рейсов можно изучить в онлайн-расписании.

Новому послу США в РФ указали на контрпродуктивность курса Вашингтона. Об этом сообщили в МИД РФ.

Минобороны РФ удалось остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине. Об этом рассказал начальник войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Игорь Кириллов.