Три дополнительных современных состава вышли на Казанское направление МЖД

Три дополнительных современных состава вышли на Казанское направление Московской железной дороги. Дептранс сообщил, что МЦД-3 пройдет по этому направлению в будущем.

Известно, что МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в 2023 году.

Как прокомментировал заммэра Максим Ликсутов, было принято решение обновить подвижной состав заранее. Новые поезда соответствуют всем требованиям комфорта. В них оборудованы дополнительные поручни для стоящих пассажиров, есть велокрепления и Wi-Fi.

Подробнее о новых составах – в эфире телеканала Москва 24.