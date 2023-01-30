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Транспорт

В "Аэрофлоте" рассказали о планах увеличить количество российских самолетов

В "Аэрофлоте" рассказали о планах увеличить количество российских самолетов

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К 2030 году большая часть самолетов "Аэрофлота" будет российской. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский.

В планах – ввести в эксплуатацию 339 отечественных воздушных судов. Численность парка составит около 500 самолетов. Первые машины по графику планируются к поставке уже в декабре 2023 года, а первый импортозамещенный МС-21 уже в четвертом квартале 2024 года. Также компании потребуется около восьми полнопилотажных тренажеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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