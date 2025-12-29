В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 29 декабря

По данным ЦОДД, интенсивность движения на дорогах Москвы 29 декабря составляет 4 балла.

Наиболее плотный поток автомобилей наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги в районе Ленинского проспекта.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Движение могут осложнить дорожные работы на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов.

