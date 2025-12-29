Форма поиска по сайту

Новости

29 декабря, 06:30

Транспорт

МВД хочет упразднить требование о предъявлении медсправок для экзамена на права

МВД хочет упразднить требование о предъявлении медсправок для экзамена на права

МВД России планирует упростить процедуру сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами. Ведомство намерено разрешить не предъявлять медицинские справки желающим получить водительские права.

С 1 марта 2027 года такие справки станут электронными и будут собраны в единый реестр, доступный МВД. Соответствующий документ уже разработан и в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения. В случае его одобрения, изменения будут внесены в правила проведения экзаменов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортавтовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

