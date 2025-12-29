Форма поиска по сайту

Новости

Новости

29 декабря, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Новости дня": Собянин открыл московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

"Деньги 24": 2025 год стал одним из самых сложных в истории российского авторынка

Первая пересадка между МЦД-1 и МЦД-3 открылась в Москве

Метро и МЦК в Москве будут работать без перерыва в новогоднюю ночь

Чебурашка поприветствовал пассажиров московского метро

Более 3 млн москвичей прокатились на речных электросудах с момента их запуска

"Москва едет": новый год на транспорте

Собянин: регулярными речными маршрутами воспользовались более 3 млн пассажиров

Собянин: проезд на наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Возле будущей станции "Ильинская" Рублево-Архангельской линии метро построят новые дороги, сообщили Сергей Собянин. Будут построены совмещенный путепровод и дублер вдоль Новорижского шоссе в сторону области и эстакада от "Ильинской". У жителей района Кунцево и Красногорска появятся удобные подъезды к новой станции и существующим объектам торговли.

"С 2011 года в столице построили 322 производственно-промышленных объекта общей площадью более 3,26 миллиона квадратных метров. Среди них – крупные технопарки, инновационные центры, заводы, фабрики, научно-производственные лаборатории, мастерские, производственно-логистические комплексы, энергетические и другие объекты. При этом 303 здания площадью 2,8 миллиона квадратных метров построили за счет внебюджетных источников финансирования", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Градостроительный комплекс столицы открыл фотовыставку "Построено в Москве" о важных объектах, возведенных в 2025 году. Она рассказывает о новых школах, детсадах, спорткомплексах, дорогах, мостах, домах для реновации и других объектах.

