Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Возле будущей станции "Ильинская" Рублево-Архангельской линии метро построят новые дороги, сообщили Сергей Собянин. Будут построены совмещенный путепровод и дублер вдоль Новорижского шоссе в сторону области и эстакада от "Ильинской". У жителей района Кунцево и Красногорска появятся удобные подъезды к новой станции и существующим объектам торговли.

"С 2011 года в столице построили 322 производственно-промышленных объекта общей площадью более 3,26 миллиона квадратных метров. Среди них – крупные технопарки, инновационные центры, заводы, фабрики, научно-производственные лаборатории, мастерские, производственно-логистические комплексы, энергетические и другие объекты. При этом 303 здания площадью 2,8 миллиона квадратных метров построили за счет внебюджетных источников финансирования", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Градостроительный комплекс столицы открыл фотовыставку "Построено в Москве" о важных объектах, возведенных в 2025 году. Она рассказывает о новых школах, детсадах, спорткомплексах, дорогах, мостах, домах для реновации и других объектах.