Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 декабря

Три новые станции Троицкой линии метро заработали в Москве. Для пассажиров открылись "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская". У жителей ближайших районов появились новые варианты маршрутов и возможность экономить время в пути.

Последние дни перед праздниками многие москвичи проводят в торговых центрах. Заранее закупиться продуктами и подарками, конечно, удалось не всем, а потому в магазинах сейчас традиционный предновогодний ажиотаж.

31 декабря Москву засыплет снегом. По данным центра погоды "Фобос", днем в столице будет снегопад, температура около ноля, на дорогах возможна гололедица. Но в саму новогоднюю ночь осадки прекратятся и похолодает местами до минус шести.

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