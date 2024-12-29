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29 декабря, 20:30

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 декабря

Более 2,5 тысячи объектов благоустроили в Москве в 2024 году

"Техно": жители столицы могут арендовать Tesla Cybertruck

"Мой район. Новости": новый речной маршрут свяжет четыре района столицы

"Мой район. Новости": еще один речной маршрут свяжет четыре района столицы

Собянин: стойки "Живое общение" в московском метро работают уже 10 лет

Три новые станции заработали на Троицкой линии метро

Три новые станции открылись на Троицкой линии метрополитена

"Тачки": Chevrolet Corvette

Три новые станции открылись на Троицкой линии метро

Три новые станции Троицкой линии метро заработали в Москве. Для пассажиров открылись "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская". У жителей ближайших районов появились новые варианты маршрутов и возможность экономить время в пути.

Последние дни перед праздниками многие москвичи проводят в торговых центрах. Заранее закупиться продуктами и подарками, конечно, удалось не всем, а потому в магазинах сейчас традиционный предновогодний ажиотаж.

31 декабря Москву засыплет снегом. По данным центра погоды "Фобос", днем в столице будет снегопад, температура около ноля, на дорогах возможна гололедица. Но в саму новогоднюю ночь осадки прекратятся и похолодает местами до минус шести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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