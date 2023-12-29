Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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29 декабря, 16:45

Спорт

Новости часа: в Москве полностью заменят вагоны на Замоскворецкой линии метро

Новости часа: в Москве полностью заменят вагоны на Замоскворецкой линии метро

Заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал о работе городского транспорта в Новый год

Движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра запущено после реконструкции

"Интервью": Максим Ликсутов – о расширении транспортной сети Москвы

Новости часа: Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

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Заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал о развитии системы электробусов в городе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве планируют полностью заменить вагоны на Замоскворецкой линии метро. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Лыжные пункты проката в Строгине будут работать в новогодние праздники ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Тематические карты "Тройка" с изображениями столичных усадеб выпустили в Москве. Об этом заявили в Дептрансе.

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