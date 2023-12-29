Новости часа: в Москве полностью заменят вагоны на Замоскворецкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве планируют полностью заменить вагоны на Замоскворецкой линии метро. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Лыжные пункты проката в Строгине будут работать в новогодние праздники ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Тематические карты "Тройка" с изображениями столичных усадеб выпустили в Москве. Об этом заявили в Дептрансе.