Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 22:15

Город

Движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра запущено после реконструкции

Движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра запущено после реконструкции

"Интервью": Максим Ликсутов – о расширении транспортной сети Москвы

Новости часа: Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Пассажиропоток метро, МЦД и МЦК вырос на 800 тыс поездок в день

Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Новости часа: Сергей Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

"Актуальный репортаж": куда можно уехать с центрального автовокзала Москвы

Заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал о развитии системы электробусов в городе

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

После реконструкции открыты три полосы в сторону центра на Дмитровском путепроводе. Строители разобрали подходы к временному путепроводу в сторону Московской области за 10 дней и сделали насыпь и асфальт на подходах к новому путепроводу по направлению в центр столицы.

Работа шла непрерывно. Четвертая полоса Дмитровского путепровода станет доступна сразу же после демонтажа временной конструкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоАлена СубботаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика