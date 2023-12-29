Движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра запущено после реконструкции

После реконструкции открыты три полосы в сторону центра на Дмитровском путепроводе. Строители разобрали подходы к временному путепроводу в сторону Московской области за 10 дней и сделали насыпь и асфальт на подходах к новому путепроводу по направлению в центр столицы.

Работа шла непрерывно. Четвертая полоса Дмитровского путепровода станет доступна сразу же после демонтажа временной конструкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.