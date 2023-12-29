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29 декабря, 13:15

Город

Три полосы в сторону центра на Дмитровском путепроводе запустили в столице

Три полосы в сторону центра на Дмитровском путепроводе запустили в столице

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После реконструкции открыты три полосы в сторону центра на Дмитровском путепроводе. Строители разобрали подходы к временному путепроводу в сторону Московской области за 10 дней и сделали насыпь и асфальт на подходах к новому путепроводу по направлению в центр столицы.

Работа шла непрерывно. Четвертая полоса Дмитровского путепровода станет доступна сразу же после демонтажа временной конструкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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