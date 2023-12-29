В Москве количество пассажиров на трамвайных маршрутах увеличилось на 10%

В Москве зафиксирован прирост пассажиров на трамвайных маршрутах на 10%. Это стало возможным благодаря масштабному обновлению подвижного состава и инфраструктуры. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, каждый год столица будет менять и покупать 20–30 трамваев. На данный момент 90% подвижного состава – новые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.