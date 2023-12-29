Столичный Дептранс спрогнозировал трафик 7–8 баллов вечером 29 декабря

По прогнозам столичного Дептранса вечерний трафик 29 декабря составит 7–8 баллов. В ведомстве советуют водителям не садиться за руль с 16:00 до 19:00. Кроме того, из-за снегопада видимость на дорогах снизится.

Также на Волгоградском проспекте в районе дома № 46, а также на 14-м и 32-м километрах МКАД продолжаются строительные работы. Помимо этого, до 30 декабря действует измененное расписание на МЦД-1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.