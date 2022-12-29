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29 декабря, 23:30

Транспорт

Станции столичного метро украсили к Новому году в сказочном стиле

Станции столичного метро украсили к Новому году в сказочном стиле

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Станции столичного метро украсили к Новому году в сказочном стиле. Так, на "Тургеневской" можно посидеть на троне Снежной королевы, на "Курской" – увидеть красочную инсталляцию "Щелкунчик". По сообщению заммэра Максима Лискутова, в городе также курсируют празднично украшенные поезда метро, трамваи, электробусы и автобусы. Также для пассажиров готовят развлекательную программу.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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