Станции столичного метро украсили к Новому году в сказочном стиле. Так, на "Тургеневской" можно посидеть на троне Снежной королевы, на "Курской" – увидеть красочную инсталляцию "Щелкунчик". По сообщению заммэра Максима Лискутова, в городе также курсируют празднично украшенные поезда метро, трамваи, электробусы и автобусы. Также для пассажиров готовят развлекательную программу.

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