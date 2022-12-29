Пик спроса на перелеты из столицы придется на 30 декабря – аналитики

Аналитики предупредили о большой загруженности столичных аэропортов в предновогодние дни. Они подсчитали по количеству бронирований, что пик спроса на перелеты придется именно на 30 декабря.

Они порекомендовали приезжать в столичные аэропорты заранее, чтобы было больше времени на дорогу до аэропорта и предполетный досмотр.

При этом цены на турпакеты на праздники снизили. Самыми дешевыми направлениями назвали Турцию и Египет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.