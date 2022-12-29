Официальный сайт появился у Московского скоростного диаметра. Это сервис, где можно узнать подробнее о дорожном проекте, правилах проезда, тарифах и способах оплаты с 2 января.

Кроме того, на сайте есть интерактивная карта магистрали со всеми развязками и актуальная информация о ходе строительства автодороги. Также можно уточнить информацию о льготных категориях автомобилистов, которым разрешено передвигаться по Московскому скоростному диаметру бесплатно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.