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Транспорт

Официальный сайт появился у Московского скоростного диаметра

Официальный сайт появился у Московского скоростного диаметра

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Официальный сайт появился у Московского скоростного диаметра. Это сервис, где можно узнать подробнее о дорожном проекте, правилах проезда, тарифах и способах оплаты с 2 января.

Кроме того, на сайте есть интерактивная карта магистрали со всеми развязками и актуальная информация о ходе строительства автодороги. Также можно уточнить информацию о льготных категориях автомобилистов, которым разрешено передвигаться по Московскому скоростному диаметру бесплатно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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