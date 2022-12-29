Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Транспорт

Дептранс призвал сервисы такси не поднимать стоимость поездок перед Новым годом в столице

Дептранс призвал сервисы такси не поднимать стоимость поездок перед Новым годом в столице

В ЦОДД рассказали, когда уменьшится загруженность столичных дорог

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 52 километра

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": водителям показали обстановку на столичных дорогах

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Правительство РФ продлило срок действия сертификатов летной годности до конца 2023 года

Движение грузовиков запустят по Крымскому мосту в марте 2023 года

Столичный дептранс обратился к агрегаторам такси с просьбой не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время каникул. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам заммэра, цены для клиентов должны остаться привычными. Также он сообщил, что такие услуги должны быть безопасными и доступными для большинства жителей столицы.

Представители сервисов такси ответили, возможно ли понижение тарифов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика