Дептранс призвал сервисы такси не поднимать стоимость поездок перед Новым годом в столице

Столичный дептранс обратился к агрегаторам такси с просьбой не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время каникул. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам заммэра, цены для клиентов должны остаться привычными. Также он сообщил, что такие услуги должны быть безопасными и доступными для большинства жителей столицы.

Представители сервисов такси ответили, возможно ли понижение тарифов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.