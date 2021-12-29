Оплата "Тройкой" стала доступна в свыше 4 тыс транспортных средств Подмосковья

Картой "Тройка" можно расплачиваться в Подмосковье, но пока не везде. К сервису подключили еще несколько тысяч автобусов области. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Жители Подмосковья могут оплачивать проезд картой "Тройка" более чем в четырех тысячах транспортных средств. В следующем году планируется подключить еще более девяти тысяч транспортных средств, а в дальнейшем – ввести оплату картой "Тройка" на всех маршрутах Московской области", – сказал Ликсутов.

Единая билетная система в регионе действует с февраля 2021 года. К ней подключили 700 маршрутов. За это время по карте "Тройка" пассажиры проехались примерно 4 миллиона раз. С июля для них запустили программу лояльности. Она позволила сэкономить людям более одного миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.