Движение транспорта ограничат в Москве в новогоднюю ночь

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

11:45

Оплата "Тройкой" стала доступна в свыше 4 тыс транспортных средств Подмосковья

транспорт видео Иван Базанов Мария Рыбакова

Картой "Тройка" можно расплачиваться в Подмосковье, но пока не везде. К сервису подключили еще несколько тысяч автобусов области. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Жители Подмосковья могут оплачивать проезд картой "Тройка" более чем в четырех тысячах транспортных средств. В следующем году планируется подключить еще более девяти тысяч транспортных средств, а в дальнейшем – ввести оплату картой "Тройка" на всех маршрутах Московской области", – сказал Ликсутов.

Единая билетная система в регионе действует с февраля 2021 года. К ней подключили 700 маршрутов. За это время по карте "Тройка" пассажиры проехались примерно 4 миллиона раз. С июля для них запустили программу лояльности. Она позволила сэкономить людям более одного миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать