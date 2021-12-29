"Аэрофлот" открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам

В среду, 29 декабря, "Аэрофлот" открывает продажу билетов по специальным ценам. Их смогут приобрести жители Дальнего Востока и некоторые льготные категории граждан – это инвалиды с сопровождающими, многодетные семьи и россияне в возрасте до 23 лет и старше 60.

Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономклассе. Льготники могут купить билеты по сниженным ценам еще на несколько рейсов. Это Симферополь – Сочи, Калининград – Москва, Калининград – Санкт-Петербург. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.