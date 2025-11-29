Форма поиска по сайту

29 ноября, 16:15

Транспорт

Высокотехнологичная верфь открылась в Нагатинском затоне

Около 40 новых судов планируют построить в ближайшие 5 лет в Москве

Сеть речных маршрутов покроет почти всю акваторию Москвы-реки к 2035 году

"Москва сегодня": декабрь может стать аномально теплым и дождливым месяцем в столице

Доля безбилетников сократилась на 22% на некоторых маршрутах Москвы

Airbus отзовет почти шесть тысяч самолетов А320 для замены программного обеспечения

Новый тарифный коридор по полисам ОСАГО начнет действовать с 9 декабря

На открытии "Московской верфи" заявили о планах развития регулярного речного сообщения

Москва закупит 15 поездов нового поколения для Центрального транспортного узла

Движение пригородных поездов на Казанском направлении ограничили с 29 ноября

В Москве открыли высокотехнологичную верфь в Нагатинском затоне для производства новых электросудов. В ближайшие пять лет предприятие планирует построить около 40 судов для столицы и регионов России.

Московская верфь будет производить и обслуживать современный речной транспорт. На предприятии есть стапельное место для сборки крупногабаритных судов, включая будущее круизное судно "Московское золотое кольцо" на 152 пассажира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

