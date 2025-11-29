Высокотехнологичная верфь открылась в Нагатинском затоне

В Москве открыли высокотехнологичную верфь в Нагатинском затоне для производства новых электросудов. В ближайшие пять лет предприятие планирует построить около 40 судов для столицы и регионов России.

Московская верфь будет производить и обслуживать современный речной транспорт. На предприятии есть стапельное место для сборки крупногабаритных судов, включая будущее круизное судно "Московское золотое кольцо" на 152 пассажира.

