Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 09:30

Транспорт

Airbus отзовет почти шесть тысяч самолетов А320 для замены программного обеспечения

Airbus отзовет почти шесть тысяч самолетов А320 для замены программного обеспечения

Новый тарифный коридор по полисам ОСАГО начнет действовать с 9 декабря

На открытии "Московской верфи" заявили о планах развития регулярного речного сообщения

Москва закупит 15 поездов нового поколения для Центрального транспортного узла

Движение пригородных поездов на Казанском направлении ограничили с 29 ноября

Москвичам расскажут о развитии столичного транспорта

В Щербинке испытывают элементы тормозной системы поезда для ВСМ

Восстановлено движение в Северо-Западном тоннеле в сторону области

Образовательный курс по безопасности движения подготовили для курьеров в Москве

"Новости дня": глава РЖД ознакомится с ходом испытаний комплектующих для первой ВСМ

Компания Airbus объявила об отзыве почти шести тысяч самолетов модели А320, что составляет более половины мирового парка этих воздушных судов. Причиной стали выявленные проблемы в системах управления, требующие замены программного обеспечения.

Как сообщают западные СМИ, это решение может привести к массовым отменам рейсов по всему миру. Различные авиакомпании уже подтвердили, что выведут указанные самолеты из эксплуатации для проведения необходимых работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМитя Козачинский

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика