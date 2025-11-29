Airbus отзовет почти шесть тысяч самолетов А320 для замены программного обеспечения

Компания Airbus объявила об отзыве почти шести тысяч самолетов модели А320, что составляет более половины мирового парка этих воздушных судов. Причиной стали выявленные проблемы в системах управления, требующие замены программного обеспечения.

Как сообщают западные СМИ, это решение может привести к массовым отменам рейсов по всему миру. Различные авиакомпании уже подтвердили, что выведут указанные самолеты из эксплуатации для проведения необходимых работ.

