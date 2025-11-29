Форма поиска по сайту

29 ноября, 09:15

Движение пригородных поездов на Казанском направлении ограничили с 29 ноября

С 29 ноября на Казанском направлении введены временные ограничения движения пригородных поездов. С 12:30 до 17:30 электрички не будут следовать до Казанского вокзала, их конечными станциями станут Быково, Люберцы и Выхино.

Для проезда в центр от этих станций можно воспользоваться поездами "Иволга" или метро на участке от Выхино. Движение восстановится в обычном режиме после 17:30. В течение выходных часть поездов продолжит курсировать по укороченным маршрутам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

