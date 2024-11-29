Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 29 ноября.

Один небольшой участок дороги поможет разгрузить две крупных магистрали. Сегодня открыли движение недалеко от поселка Селятино. Теперь автомобилистам будет проще проехать по Киевскому шоссе и юго-западному сектору ЦКАД.

Температура в Москве в выходные превысит норму на 2–3 градуса, говорят синоптики. Возможен небольшой снег, но ночью ожидается плюсовая температура. Сохраняется и желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Сбой в системе бронирования Leonardo привел к трудностям в оформлении и возврате билетов "Аэрофлота", сообщили в авиакомпании. При этом регистрация пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно. Ранее также стало известно о масштабном сбое других электронных систем.