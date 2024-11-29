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29 ноября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 29 ноября

В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 29 ноября

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В столице наиболее плотное движение в настоящее время наблюдается на Ярославском шоссе, а также на Волгоградском проспекте в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Загруженность дорог составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются на ТТК перед Бережковским мостом, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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