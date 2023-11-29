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29 ноября, 09:45

Транспорт

Аэропорт Шереметьево изучит опыт использования роботов-носильщиков

Аэропорт Шереметьево изучит опыт использования роботов-носильщиков

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В Шереметьево могут появиться роботы-носильщики. В компании заявили, что готовы изучить опыт РЖД, которые решили запустить новый сервис на вокзалах.

По технологии робот с багажом следует за человеком, при этом ориентируется на впереди идущего клиента с помощью датчиков и компьютерного зрения. Такие роботы будут перевозить багаж весом до 30 килограммов. Управлять аппаратом и оплачивать сервис пользователь сможет через смартфон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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