Аэропорт Шереметьево изучит опыт использования роботов-носильщиков

В Шереметьево могут появиться роботы-носильщики. В компании заявили, что готовы изучить опыт РЖД, которые решили запустить новый сервис на вокзалах.

По технологии робот с багажом следует за человеком, при этом ориентируется на впереди идущего клиента с помощью датчиков и компьютерного зрения. Такие роботы будут перевозить багаж весом до 30 килограммов. Управлять аппаратом и оплачивать сервис пользователь сможет через смартфон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.