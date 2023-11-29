29 ноября, 07:15Транспорт
Жителям столицы рассказали, как транспортные тарифы в Москве отличаются от региональных
Ездить по Москве оказалось дешевле, чем по другим мегаполисам страны. Как выяснили эксперты из Российского университета транспорта, столичные тарифы ниже некоторых региональных. Так, билет на одну поездку в метро Москвы стоит 65 рублей, а в Санкт-Петербурге – 70 рублей.
Безлимитный проездной на наземный транспорт в Москве обойдется в 1 700 рублей, а в Санкт-Петербурге за него придется заплатить в 1,5 раза больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.