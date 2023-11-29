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29 ноября, 07:15

Транспорт

Жителям столицы рассказали, как транспортные тарифы в Москве отличаются от региональных

Жителям столицы рассказали, как транспортные тарифы в Москве отличаются от региональных

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Ездить по Москве оказалось дешевле, чем по другим мегаполисам страны. Как выяснили эксперты из Российского университета транспорта, столичные тарифы ниже некоторых региональных. Так, билет на одну поездку в метро Москвы стоит 65 рублей, а в Санкт-Петербурге – 70 рублей.

Безлимитный проездной на наземный транспорт в Москве обойдется в 1 700 рублей, а в Санкт-Петербурге за него придется заплатить в 1,5 раза больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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