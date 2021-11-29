Общая протяженность заторов в столице составляет 255 км

Специалист Центра организации дорожного движения Ильгиз Хасянов рассказал, что столичный трафик оценивается в 5 баллов. Общая протяженность заторов составляет 255 километров.

На западе МКАД сложно проехать по внешней стороне от Можайского шоссе до Рябиновой улицы. Там на 50-м километре произошло столкновение двух автомобилей. Участники аварии перекрыли правые ряды.

На востоке города затруднено движение по улице Большой Черкизовской в сторону ТТК из-за аварии грузового и легкового автомобилей на пересечении Краснобогатырской улицы и улицы Преображенский Вал. Участники занимают средние ряды.

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