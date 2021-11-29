В ЦОДД рассказали об обстановке на дорогах столицы

Специалист Центра организации дорожного движения Ильгиз Хасянов рассказал о ситуации на столичных дорогах. По его словам, трафик в Москве оценивается в 5 баллов. Общая протяженность заторов составляет 255 километров.

На западе МКАД сейчас сложно проехать по внешней стороне от Можайского шоссе до Рябиновой улицы. На 50-м километре дороги произошло столкновение двух автомобилей. Участники аварии перекрыли правые ряды.

На востоке города затруднено движение по улице Большой Черкизовской в сторону ТТК из-за аварии грузового и легкового автомобилей на пересечении Краснобогатырской улицы и улицы Преображенский Вал. Участники занимают средние ряды. Затор начинается от Северо-Восточной хорды.

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