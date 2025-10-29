Пропускная способность станций метро вырастет на 40% в 2026 году

В 2026 году на 25 станциях столичного метро установят новые турникеты, которые увеличат пропускную способность на 40%. Устройства российского производства поддерживают биометрическую оплату и оснащены цветовой подсветкой и виброоткликом для слабовидящих пассажиров.

До 2030 года более 90 станций метро получат цифровую навигацию, включая строящиеся линии. На станции "Марьина Роща" уже работает первая в России цифровая станция с интерактивными картами и виртуальным помощником.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.