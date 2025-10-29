Форма поиска по сайту

Новости

29 октября, 22:15

Транспорт

Пропускная способность станций метро вырастет на 40% в 2026 году

Нейросетевые технологии внедрят в транспортную систему Москвы до 2030 года

Собянин: первый в России беспилотный трамвай перевез более 26 тыс пассажиров

Собянин: в декабре начнем тестирование первого в России беспилотного метропоезда

"Новости дня": пропускная способность ТТК в Москве выросла на 20%

Бронзовые скульптуры отреставрируют на станции "Площадь Революции" столичного метро

Сверхмощные зарядные станции для электромобилей установили на трассах в Подмосковье

Новые турникеты появятся на 25 станциях московского метро

Собянин рассказал, как ИИ делает транспорт Москвы еще комфортнее и безопаснее

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 октября

В 2026 году на 25 станциях столичного метро установят новые турникеты, которые увеличат пропускную способность на 40%. Устройства российского производства поддерживают биометрическую оплату и оснащены цветовой подсветкой и виброоткликом для слабовидящих пассажиров.

До 2030 года более 90 станций метро получат цифровую навигацию, включая строящиеся линии. На станции "Марьина Роща" уже работает первая в России цифровая станция с интерактивными картами и виртуальным помощником.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоКристина ШашковаДарья Крамарова

