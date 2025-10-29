В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 октября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Дмитровском, Ярославском и Ленинградском шоссе, а также Рязанском проспекте в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность движения в городе составляет 5 баллов. Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.