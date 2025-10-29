29 октября, 08:00Транспорт
Прямые авиарейсы могут возобновить между Россией и Японией
МИД России сообщил о начале консультаций по восстановлению прямого авиасообщения с Японией. В настоящее время переговоры ведутся между авиакомпаниями двух стран, однако окончательное решение зависит от позиции правительства Японии.
В ведомстве подчеркнули, что Москва не вводила запретов на полеты японских авиакомпаний в Россию. Российская сторона готова немедленно поддержать инициативу по возобновлению авиарейсов, как только Токио официально заявит о своей готовности к таким переговорам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.