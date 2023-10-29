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29 октября, 22:15

Транспорт

Трамваи на Шаболовке пойдут по обычным маршрутам 30 октября

Трамваи на Шаболовке пойдут по обычным маршрутам 30 октября

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С понедельника, 30 октября, трамваи на Шаболовке пойдут по обычным маршрутам. Речь идет про номера 14, 26, 38, 47.

Движение приостановили с 14-го октября. Это было необходимо для работ по реконструкции трамвайного депо имени Апакова. За эти две с небольшим недели специалисты обновили более 400 метров трамвайных путей, установили 10 стрелок для заезда трамваев в депо и переложили подземные коммуникации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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