Трамваи на Шаболовке пойдут по обычным маршрутам 30 октября

С понедельника, 30 октября, трамваи на Шаболовке пойдут по обычным маршрутам. Речь идет про номера 14, 26, 38, 47.

Движение приостановили с 14-го октября. Это было необходимо для работ по реконструкции трамвайного депо имени Апакова. За эти две с небольшим недели специалисты обновили более 400 метров трамвайных путей, установили 10 стрелок для заезда трамваев в депо и переложили подземные коммуникации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.