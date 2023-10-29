В аэропорту Домодедово упростили оформление перевозки животного. Теперь получить специальный ветеринарный сертификат для путешествий с питомцами можно онлайн. Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте Россельхознадзора.

Сообщается, что получение этого документа онлайн значительно сэкономит время. Однако поход к ветеринару перед полетом остается обязательным. Пассажиру нужно прийти с готовым сертификатом к ветеринарному инспектору, который проведет только визуальный осмотр животного.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.