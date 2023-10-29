Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 10:45

Транспорт

В аэропорту Домодедово упростили оформление перевозки животного

В аэропорту Домодедово упростили оформление перевозки животного

Почти 80% автомобилистов признались, что стали водить аккуратнее из-за роста цен

Почти 2 млн км проехали пользователи городского проката на электровелосипедах

В Москве заинтересовались инцидентом с аннулированием авиабилетов "Аэрофлотом"

Движение транспорта ограничили на набережной Тараса Шевченко

Собянин заявил о строительстве детских садов и школ на месте бывшего завода "МиГ"

Схема движения транспорта изменилась в Текстильщиках

Автомобилистам посоветовали пересесть на общественный транспорт

Маршруты городского транспорта изменились в девяти районах Москвы

В такси тестируют работу по новым правилам

В аэропорту Домодедово упростили оформление перевозки животного. Теперь получить специальный ветеринарный сертификат для путешествий с питомцами можно онлайн. Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте Россельхознадзора.

Сообщается, что получение этого документа онлайн значительно сэкономит время. Однако поход к ветеринару перед полетом остается обязательным. Пассажиру нужно прийти с готовым сертификатом к ветеринарному инспектору, который проведет только визуальный осмотр животного.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика