Почти 2 млн км проехали пользователи городского проката на электровелосипедах

Почти 2 миллиона километров проехали пользователи городского проката на электровелосипедах. Новые модели впервые появились весной и уже стали популярными среди москвичей.

До конца сезона обладатели безлимитного билета "Единый" и карты москвича для обучающихся могут проехать на велосипедах бесплатно. Так же в дождливую погоду действует спецтариф "Подарок в дождь".

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