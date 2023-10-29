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29 октября, 09:15

Город

Почти 2 млн км проехали пользователи городского проката на электровелосипедах

Почти 2 млн км проехали пользователи городского проката на электровелосипедах

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Почти 2 миллиона километров проехали пользователи городского проката на электровелосипедах. Новые модели впервые появились весной и уже стали популярными среди москвичей.

До конца сезона обладатели безлимитного билета "Единый" и карты москвича для обучающихся могут проехать на велосипедах бесплатно. Так же в дождливую погоду действует спецтариф "Подарок в дождь".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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