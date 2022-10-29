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Транспорт

Аэропорт Домодедово подготовили к зиме

Аэропорт Домодедово подготовили к зиме

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Аэропорт Домодедово подготовили к зиме. Специалисты проверили спецтехнику, здания и сооружения, обеспечивающие работу воздушной гавани, сделали необходимый запас реагентов и противообледенительной жидкости.

Чтобы все самолеты уходили в рейсы вовремя, будут работать более 90 единиц спецтехники. Также Домодедово уже не первый год применяет технологию проведения противообледенительной подготовки судов с запущенными двигателями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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